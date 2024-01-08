كلب ينقذ رضيعا من الموت في مصر

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن كلبا عثر على رضيع ملقى في أرض فضاء مهجورة في قرية الحزاينية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويظل ينبح بجوار ملاءة بيضاء ثم جرها ليلفت نظر الأهالي لوجود طفل داخلها، وانقلبت القرية رأسا على عقب إذ بدأ الأهالي في التساؤل عن هوية الطفل.وبحسب شهود عيان، تبين أن الصغير عمره يوم وهو ملفوف داخل ملاءة وحول يده سوار يحمل اسم والدته "عزة.ع" وهو بصحة جيدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإيداع الطفل دار لرعايته، مع تكثيف الجهود للوصول لأسرته.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة ملفوفا داخل ملاءة وعلى يدا سوار به اسم أمه.وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين أن عمره 24 ساعة، وهو ملفوف داخل ملاءة وحول يده سوار يحمل اسم والدته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.