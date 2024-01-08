قصف تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت "كتائب القسام"، مساء اليوم الاثنين، قصف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين" في قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام، بإنطلاق رشقة صاروخية من "العيار الثقيل". وأظهرت بيانات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صافرات الانذار في تل ابيب الكبرى.



ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.