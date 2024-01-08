كشف مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الاثنين، عن إحصائية تخص الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال المسؤول بحسب "الجزيرة نت"، إن قواتهم "تعرضت لـ127 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول الماضي". وتتعرض قواعد القوات الأمريكية والدولية في العراق وسوريا لهجمات متعددة بين فترة وأخرى تحديداً بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.