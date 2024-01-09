انخفاض بالحرارة.. تقرير مفصّل لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان رود لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي أقسامها الغربية تنخفض بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الامطار رعدية احياناً يتحسن الطقس مساء، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشرقية كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".وبين أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الامطار غزيرة في بعض الأماكن كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الامطار متوسطة إلى غزيرة خاصة في أقسامها الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".