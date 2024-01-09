الأمم المتحدة تشكو التمويل.. حصة الفرد عالميا من ميزانية 2024 تعادل سعر "كيس شيبس"

وقالت الأمم المتحدة إن قبل عطلة عيد الميلاد في 2023، صادقت الدول الأعضاء الـ 193 التي تشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية بقيمة 3.59 مليار دولار لتغطية نفقات الأمانة العامة للأمم المتحدة خلال عام 2024.وبينت ان "هذا قد يبدو هذا مبلغا كبيرا، ولكن كما أوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق هناك الكثير من العمل والإنجازات مقابل كل دولار يتم إنفاقه".وأشار حق، إلى أنه عند إضافة ميزانيات الأمانة العامة للأمم المتحدة وحفظ السلام، فإن متوسط التكلفة السنوية للأمم المتحدة لكل شخص على هذا الكوكب يبلغ حوالي 1.25 دولار، وهذه تقريبا تكلفة كيس من رقائق البطاطس في نيويورك.وبالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تضم المنظمة أيضا مجموعة واسعة من الوكالات والصناديق والبرامج وبعثات حفظ السلام للتعامل مع جميع أنواع القضايا، والتي يتم تمويلها بشكل منفصل ولم يتم تضمينها في الميزانية البالغة 3.59 مليار دولار.وفي المستوى الأعلى، هناك وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتي تبلغ ميزانياتها مليارات الدولارات، وتتعامل الوكالات الأصغر، على سبيل المثال، مع الشؤون البحرية أو السياحة العالمية أو الطيران المدني، ويتم تحديد ميزانياتها وفقا لذلك. وتنضم الدول الأعضاء إلى هذه الوكالات وتدفع مستحقاتها على أساس طوعي.ويبين حق انه يعتمد المبلغ المدفوع على صيغة معقدة تتضمن حجم اقتصاد كل دولة (وتشمل العناصر الأخرى دخل رأس المال، ومستوى التنمية). وتتراوح هذه المبالغ بين 22% من الميزانية، تدفعها الولايات المتحدة صاحبة أكبر حصة في ميزانية الأمم المتحدة، و0.001%، تدفعها أقل البلدان نموا.ويشير الى انه إذا كان المبلغ المستحق على دولة ما مساويا لما كان من المقرر أن تدفعه خلال العامين الماضيين، فإنها تفقد حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي لا تستعيد ذلك التصويت ما لم تتخذ الجمعية العامة قرارا خاصا، أو إذا دفعت ما يكفي لتخفيض عتبة (عدم السداد لمدة) سنتين، لذا تحاول الدول تجنب أن تكون مدينة بشكل كبير.