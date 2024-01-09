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اصوله يهودية عربية.. فرنسا تُعين أصغر رئيس وزراء في العالم

دوليات

2024-01-09 | 07:44
اصوله يهودية عربية.. فرنسا تُعين أصغر رئيس وزراء في العالم
4,488 مشاهدة

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، غابرييل أتال رئيس وزراء جديد لفرنسا بعد استقالة اليزابيت بورن.

وأصبح أتال البالغ من العمر 34 عامًا أصغر رئيس وزراء في البلاد وأصغر، كما يعد أصغر رئيس وزراء حالي حول العالم، وأول رئيس وزراء معلن عن مثليته الجنسية.

*من هو رئيس الحكومة الفرنسية الجديد؟
ولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. كان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.

ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.

عندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.
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