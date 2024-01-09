إيران.. اندلاع حريق هائل في احد المصانع

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية ان "حريق هائل اندلع في مصنع لمستحضرات التجميل في بلدة بوسط إيران، مما أدى إلى انفجار أسفر عن عدة إصابات".وأضافت: "نقل 23 من المصابين في الحادث الذي وقع في بلدة فرديس بإقليم البرز لتلقي الرعاية الطبية".