لمدة 4 اعوام .. مغني راب شهير يختطف مشردة ويحتجزها

وكشفت سجلات المحكمة، في أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، أن المرأة التي احتجزها مغني الراب الشهير لي كارتر (52 عاما) عُثر عليها في أبريل/نيسان الماضي، إلا أن قوات الشرطة نفذت أمر الاعتقال بتهمة جناية الاختطاف يوم الخميس الماضي.ولم تفسر السجلات سبب استغراق السلطات ما يقرب من 9 أشهر للقبض على المشتبه به، إلا أن ملفات المحكمة أظهرت أن كارتر دفع 100 ألف دولار لتأمين حريته.وأفادت بأن المرأة استخدمت الكمبيوتر المحمول الخاص بكارتر للتواصل مع مركز الشرطة لتؤكد أنها رهينة، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل حول كيفية حصولها على الكمبيوتر المحمول.ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، توجه طاقم إدارة الإطفاء في هيوستن إلى منزل كارتر بيري ستريت في 7 أبريل/نيسان 2023، وفتح باب المرآب فعثر على امرأة محبوسة بالداخل تعيش في ظروف مزرية.وكانت الغرفة تحتوي على مرحاض مؤقت لا يتدفق وفراش مغطى بالقيء، وعدد قليل من عبوات رقائق البطاطس، وكشفت المعلومات أن الغرفة تبدو أنها مرآب للسيارات لكن تم إغلاق نافذتيه.وعثرت الشرطة على المرأة وهي تعاني من سوء التغذية مع رائحة كريهة وشعر متقشر وترتدي قميصاً وسروالاً قصيراً كان قذراً، وفقاً للمدعين العامين.وقالت للسلطات إنها منذ نحو 5 سنوات كانت تتسول في هيوستن عندما اصطحبها كارتر قائلاً إنه سيساعدها، وكانت حاملاً أيضاً بحسب الشكوى، إلا أن المتحدث باسم المدعي العام لمقاطعة هاريس رفض تحديد ما إذا كانت المرأة قد أنجبت الطفل.