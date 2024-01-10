بوينغ تعترف بوجود أخطاء في طائراتها ماكس 9.. ماذا بشأن أسطول العراق؟

وقال كالهون خلال اجتماع في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن "سنتعامل مع هذه القضية بدءاً بإقرارنا بخطئنا"، مبينا أنه "سنتعامل معها بشفافية مطلقة وكاملة في كلّ خطوة".وشدّد كالهون على أنّ بوينغ ستعتمد على هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية "للتأكّد من أنّ كلّ الطائرات المصرّح لها بالتحليق آمنة ولضمان عدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى"، وأصرّ الرئيس التنفيذي لبوينغ على أنّ "كلّ التفاصيل مهمّة".ولم يوضح كالهون ما الذي قصده تحديداً بحديثه عن "خطأ" شركته في الحادث الذي اضطرت خلاله طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).من جانب اخر، اكتشفت شركة "يونايتد" التي تشغّل أكبر أسطول في العالم من هذه الطائرات وتمتلك 79 منها، "براغي تحتاج إلى إعادة شدّ" أثناء عمليات تحقّق من أبواب طائراتها من هذا الطراز.وأوضحت "يونايتد" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "منذ أن بدأنا عمليات التفتيش السبت، اكتشفنا أمورا تبدو مرتبطة بمشاكل في تركيب اللوحة التي تسدّ الأبواب".كما أعلنت الخطوط الجوية "ألاسكا إيرلاينز" أنها رصدت "معدّات لم تثبت جيدا" في بعض طائراتها من هذا النوع بعد عمليات فحص أولية.وتطرح تساؤلات عن مصير الطائرات العراقية من نوع بوينغ 737، الا ان المشاكل حدثت في الجيل "ماكس 9"، فيما يمتلك العراق "ماكس 8".