موسكو تكشف: توماهوك الأمريكية تهدد أمن روسيا

وأشار يفمينوف إلى وجود مجموعات قوية من القوات البحرية الأجنبية في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأبيض المتوسط بين مصادر التهديد الأخرى.وقال إن "تشكيل تهديد لأمن روسيا الاتحادية العسكري في اتجاهات المحيط والبحر يتأثر بعوامل رئيسية مثل وجود مجموعات قوية من القوات البحرية للدول الأجنبية في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأبيض المتوسط".وكشف القائد العام للبحرية الروسية أن "التسيير المستمر للسفن التي تحمل صواريخ توماهوك البعيدة المدى القادرة على توجيه ضربة واسعة النطاق لأهداف في معظم أراضي روسيا، واحد من هذه العوامل".وأشار أيضا إلى خطط الدول الأخرى للتعدي على مصالح روسيا الاتحادية في القطب الشمالي، من خلال مراجعة وضع طريق بحر الشمال والمرور المحتمل للسفن الحربية.ولفت القائد الروسي إلى تعزيز نشر مجموعات بحرية للدفاع الصاروخي البحري، واستكشاف حوض القطب الشمالي بواسطة غواصات نووية تابعة للبحرية الأمريكية والبريطانية، وإنشاء وتحديث مرافق البنية التحتية العسكرية في القطب الشمالي الأجنبي.وشدد يفمينوف أيضا على أن هناك خطرا معينا يفرضه تطور الوضع في مناطق لا تزال الظروف المسبقة لظهور صراعات فيها ويمكن أن تفرض تدخل روسيا.وقال: "كل من هذه الاتجاهات لديه إمكانية الوصول إلى المناطق المحيطية والبحرية، وبالتالي فإن بلادنا تقوم ببناء وتطوير البحرية كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة".