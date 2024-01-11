المحطة الأخيرة.. بلينكن يصل القاهرة في جولته الشرق أوسطية

وسيجري بلينكن الآتي من إسرائيل، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ويختتم بلينكن جولته في المنطقة بالقاهرة، حيث التقى العاهل الأردني في عمان الأحد، والرئيس الفلسطيني في رام الله الأربعاء.