بتهمة "الإبادة الجماعية".. جنوب أفريقيا تقاضي إسرائيل في لاهاي

وبحسب تقرير لموقع "إكسيوس"، فإن "هذه القضية يمكن أن تُلحق أضراراً كبيرة بسمعة إسرائيل العالمية، وأن تكون سابقة قانونية"، لافتا أن "التقرير الذي قدمته جنوب أفريقيا يفيد بأن العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة تمثل خرقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".وتدعي مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية أن تصرفات إسرائيل "تنم عن إبادة جماعية؛ إذ إنها تستهدف تدمير عدد كبير من مساكن غزة، فضلاً عن الأذى الجسمي والعقلي وإخضاع السكان لظروف معيشية تهدف لتدميرهم جسمياً، فجميع تلك الأفعال تشكل مفهوم الإبادة الجماعية".وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، إنه "لا يوجد شيء أكثر فظاعة ومنافاة للعقل من هذه القضية"، فيما ادعت "إسرائيل أن لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول".ومن المرجح أن تستغرق القضية سنوات، لكن "بريتوريا" طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار إجراءات مؤقتة وعاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بإيقاف عمليتها العسكرية في غزة، بموازاة استمرار الدعوى القضائية.