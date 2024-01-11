أمريكا.. قاضي محاكمة ترامب يتلقى تهديداً في منزله

وقال المتحدث باسم محاكم نيويورك: "لقد اتخذنا إجراءات من البروتوكولات الأمنية منذ بداية المحاكمة، وسوف تستمر". وأضاف أن الحادث لن يؤخر الإجراءات القانونية بحق ترامب".وذكرت وسائل إعلام متعددة اليوم الخميس أن "السلطات استجابت لتهديد بوجود قنبلة في منزل القاضي أرثر إنغورون. وجاء التهديد قبل ساعات من مثول ترامب أمام محكمة مانهاتن لبدء المرافعات الختامية في المحاكمة".وقد اشتبك ترامب وإنغورون مراراً على مدار المحاكمة، بما في ذلك هذا الأسبوع عندما سعى الرئيس السابق إلى الإدلاء بملاحظاته الخاصة في المرافعات الختامية.وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني المنشورة في لائحة المحكمة العامة أمس الأربعاء أن "إنغورون رفض طلب ترامب بعد عدم موافقة الفريق القانوني للرئيس السابق على شروط عينها من القاضي".وفرض إنغورون في وقت سابق من المحاكمة أمر "حظر بالنشر على الرئيس السابق، ومنعه من الإدلاء بتعليقات بشأن المحكمة".وكتب إنغورون في دعوى قضائية في نوفمبر الماضي أنه "تلقى مئات من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والطرود ورسائل البريد الصوتي والرسائل التهديدية منذ بدء المحاكمة".كما واجه قضاة ومسؤولون آخرون يشرفون على سيل المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب تهديدات، بما في ذلك القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضية التدخل في انتخابات 2020.يذكر أن المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت دعوى ضد ترامب وشركته وأفراد عائلته الأسبوع الماضي قالت إن ترامب يجب أن يدفع 370 مليون دولار كعقوبات على عقود من الاحتيال المالي. وجادلت أيضاً بأنه يجب منع ترامب وشركائه التجاريين السابقين بشكل دائم من المشاركة في مجال العقارات في نيويورك أو "من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر".