الثالث خلال أسبوع.. قتيلان و12 مصابا بانفجار في كابول الافغانية

وفي بيان صدر الخميس، قال الناطق باسم شرطة كابول، خالد زادران، إن قنبلة انفجرت خارج مركز تجاري في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أفراد أقلية الهزارة الشيعية المضطهدة تاريخيا.وأضاف البيان أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مدنيَّين من مواطنينا قتلا للأسف وأصيب 12 بجروح".والانفجار هو الثالث الذي تشهده كابول والذي يسفر عن سقوط قتلى في المنطقة خلال أقل من أسبوع.والسبت الماضي، تبنى تنظيم «داعش» تفجيرا استهدف حافلة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 بجروح.وأعلن التنظيم مسؤوليته عن انفجار آخر وقع بعد أيام في شرق كابول قالت الشرطة إنه نجم عن قنبلة زرعت في عربة قرب حافلة صغيرة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة بجروح.وتراجع عدد الانفجارات والهجمات الانتحارية في أفغانستان منذ انتهى تمرّد طالبان عقب استيلائها على السلطة في أغسطس/آب 2021، بعد إطاحتها بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.لكن ما زالت عدة مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش تشكّل مصدر تهديد.