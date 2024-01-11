إحصائية بعدد الهجمات ضد السفن في خليج عدن

وقالت القيادة في بيان: "أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في 11 يناير حوالي الساعة 2 صباحا بتوقيت صنعاء صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن"، كما قالت "إحدى السفن التجارية إنها لاحظت بصريا تأثير الصاروخ على الماء، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".وأشارت إلى أن هذا هو "الهجوم الـ27 للحوثيين على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر".ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها،"حارس الازدهار" يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.