إيران تحذر من اتساع الحرب في المنطقة

حذرت إيران، من اتساع الحرب في المنطقة إذا استمر قتل المدنيين في غزة والضفة بفلسطين.



وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن "رقعة الحرب في المنطقة سوف تتسع في حال استمر قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية".



وأضاف عبد اللهيان أن "إجراءات أنصار الله الحوثيين دعم لفلسطين، وهم يؤكدون اعتراض السفن التي تشارك في توسيع الحرب".

وكشفت صحيفة التايمز" البريطانية، أن الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أميركية لشن ضربات ضد الحوثيين.



وذكرت الصحيفة أنه "من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين".