تظاهرات ليلية أمام البيت الأبيض احتجاجا على اعلان الحرب ضد اليمن

https://x.com/answercoalition/status/1745638512001474639?s=20

وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية مع هذا الانتقام ضد تضامن اليمن مع فلسطين، ويحتشد النشطاء المناهضون للحرب في البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".وتجمع حشد من المحتجين في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك مساء الخميس بالتوقيت المحلي، حيث نددوا بالضربات الأمريكية البريطانية على اليمن مطالبين بوقفها فورا، كما دعوا لتحرير فلسطين.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين، وذلك انتقاما للهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، بحسب "روسيا اليوم".