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أعلى مدةً واموالا وفئات.. ماهو الفرق بين الإقامة المميزة السعودية الجديدة والذهبية الإماراتية؟

دوليات

2024-01-12 | 01:23
أعلى مدةً واموالا وفئات.. ماهو الفرق بين الإقامة المميزة السعودية الجديدة والذهبية الإماراتية؟
714 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

بعد 5 سنوات من اطلاق السعودية لنوعين من الاقامات المميزة، برسوم تصل الى 100 الف ريال او 800 الف ريال مرة واحدة (بين 27 الى اكثر من 200 الف دولار)، استحدثت السعودية 5 أنواع جديدة من الإقامة المميزة، فيما سيستعرض هذا التقرير اهم مميزات وشروط الإقامة الجديدة، وما الفرق بينها وبين الإقامة الذهبية في الامارات.

كان برنامج الإقامة المميزة في السعودية يقتصر على نوعين فقط، لكن تمت إضافة 5 أنواع جديدة من الإقامة، يتمكن من يحصل عليها المكوث في السعودية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أو إقامة دائمة، مقابل 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة (اكثر من الف دولار)، بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل نوع من أنوع الإقامات المميزة الجديدة.


1- استثمارات لا تقل عن 7 ملايين ريال
الشرط الأول للحصول على إقامة مميزة، أن تكون مستثمرا ولديك عدة استثمارات داخل المملكة بقيمة إجمالية لا تقل عن 7 ملايين ريال سعودي (1.9 مليون دولار امريكي)، ويجب تقديم مستندات تثبت هذه الاستثمارات.

2- تملك عقار
كما يمكن الحصول على الإقامة المميزة، إذا كنت مالك عقار في المملكة لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال (اكثر من مليون دولار امريكي)، ويجب تقديم مستندات التي تثبت تملك العقار والذي يجب أن يكون غير خاضع لأي رهن عقاري.

3-رائد أعمال
كونك رائد أعمال وتملك مشروعا حاصلا على استثمارات بقيمة 400 ألف ريال سعودي أو أعلى (نحو 110 الاف دولار)، قد يؤهلك للحصول على الإقامة المميزة في المملكة، وفق بيانات مركز الإقامة المميزة.

ويجب تقديم مستندات تثبت حصة الشخص في المشروع الناشئ ومستندات تثبت استثمار صناديق الاستثمار الجريء المعتمدة من المركز في هذا المشروع.

4- ذوي الكفاءات
أيضا إذا كنت من ذوي الكفاءات الصحية والعلمية والبحثية و تملك الخبرة وتعمل حالياً أو لديك الرغبة بالعمل في المملكة فإنه يمكن الحصول على الإقامة المميزة، إذا اجتازت نظام النقاط وقدمت ما يثبت حصولك على شهادة بكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اختصاصك.

5- مدير تنفيذي
ونصت الاشتراطات على أنه يمكن لمدير تنفيذي ويعمل في القطاع الخاص أو العام في المملكة الحصول على الإقامة المميزة، إذا قدم عقد عمل من أحد الشركات المحددة في قائمة الشركات المختارة واستيفاء الشروط المحددة للتنفيذيين.

6-الرياضيون
وأيضا إذا كنت رياضيا أو متخصصا في مجال الرياضة ولديك إنجازات رياضية ملموسة في المملكة أو خارجها، فإنه يمكنك الحصول على الإقامة.

وتتضمن الفئات الرياضية المؤهلة للحصول على الإقامة (الرياضيين والمدربين و الحكام والوكلاء الرياضيين والإداريين في المجال الرياضي).

7- موهوب في الفن
يمكن الحصول على الإقامة المميزة إذا كنت متخصصا أو موهوبا في مجال الفن أو الثقافة ولديك إنجازات ملموسة داخل المملكة أو خارجها، وتشمل هذه الفئة المجالات التالية: (فنون العمارة والتصميم، والمتاحف، والتراث، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، والأفلام، والموسيقى، وفنون الطهي).

ما فرقها عن الإقامة الذهبية في الامارات؟

يتضح من الإقامة الجديدة في السعودية انها تقترب نوعا ما من محتوى وهدف الإقامة الذهبية التي أعلنتها الامارات عام 2019، حيث ان كلا النوعين يهدفان لجذب المهارات والمتخصصين والمستثمرين، لكن ما الفرق بين الإقامة المميزة السعودية والذهبية الإماراتية؟

تمنح الإقامة الذهبية في الإمارات الفرصة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم للحصول على إقامة طويلة الأمد في الإمارات بشكل قانوني دون اشتراط وجود ضامن أو كفيل إماراتي، في البداية كان الحد الأدنى للاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الإقامة الذهبية يبلغ 5 مليون درهم إماراتي (1.3 مليون دولار)، ثم قامت الحكومة الإماراتية في أبريل 2022 بتخفيض ذلك المبلغ إلى 2 مليون درهم إماراتي (540 الف دولار).

وتبدأ رحلة الإقامة الذهبية بالامارات بالحصول على تأشيرة متعددة الدخول الى الامارات مدتها 6 أشهر من أجل إنهاء إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية، وبعد استيفاء الشروط ونيل الموافقة يتم إصدار تصاريح الإقامة الذهبية في الإمارات إما لمدة 5 أو 10 سنوات، حسب الفئة التي يتم التقديم من خلالها.

الفرق في إقامة الاستثمار
المستثمرون الأجانب الذي يقومون بالاستثمار في صناديق الاستثمار العامة في الإمارات ولديهم وديعة بمبلغ 2 مليون درهم إماراتي في أحد تلك الصناديق الاستثمارية المعتمدة داخل الإمارات، أو من يمتلكون شركة أو حصة في شركة في الإمارات بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم إماراتي (540 الف دولار)، أو من تبلغ حصتهم من الضرائب السنوية المدفوعة للدولة عن الشركات التي يملكونها أو يساهمون فيها 250,000 درهم إماراتي على الأقل، يمكنهم الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
هذا يعني ان الامارات تمنح الإقامة لـ10 سنوات مقابل استثمار بـ540 الف دولار امريكي فقط، مقابل منح السعودية إقامة دائمة بالاستثمار بـ1.9 مليون دولار امريكي.

الفرق فيما يخص إقامة العقار
أيضا تمتد الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد في حالة شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن 2 مليون درهم إماراتي (540 الف دولار امريكي)، وهو مبلغ اقل من الشرط العقاري السعودي البالغ اكثر من مليون دولار امريكي، لكن في السعودية تكون مرتبطة بطول مدة تملّك العقار، أي لحين القيام ببيعه.

يتضح ان السعودية اتاحت فئات اكثر من الإقامة، فضلا عن الاستثمار وشراء العقار، هنالك فرص إقامة للكفاءات والموهوبين والفنانين والرياضيين، بينما تقتصر في الامارات على شراء العقار والاستثمار، كما ان الفرق الاخر هو ان الإقامة السعودية دائمية، بينما إقامة الامارات تتحدد بين 5 الى 10 سنوات.
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