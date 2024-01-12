الامارات تعلق على الاستهداف الأمريكي-البريطاني لليمن

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، والتي تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية".وأضاف البيان: "تؤكد الإمارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أطر القوانين و الأعراف الدولية".وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعمًا لإسرائيل، بحسب قولها.