تداعيات البحر الأحمر.. عقوبات أمريكية على شركات تدعم الحوثيين

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على الحوثيين بسبب هجماتهم المستمرة والمتصاعدة على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم إنها فرضت عقوبات على شركات بعضها خاضع بالفعل للعقوبات الأمريكية.وذكرت الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن أمريكا تجري تقييماً لأثر الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على مليشيات الحوثي باليمن، التي استهدفت قدرتها على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة.وأضاف كيربي في مقابلة تلفزيونية: "ما زلنا نجري تقييما للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث هنا في الساعات المقبلة".ومن جانبها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقريراً يوم الثلاثاء عن واقعة في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.وتشير مذكرة للهيئة إلى أنه تم الإبلاغ عن واقعة على بعد حوالي 90 ميلاً بحرياً من جنوب شرق ميناء عدن اليمني وأن السلطات تحقق في الأمر.وقال إريك هانيل، الرئيس التنفيذي لشركة الناقلات، ستينا بالك، إن الشركة أوقفت العبور في البحر الأحمر في وقت مبكر من اليوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا.وبذلك تكون أحدث شركة ناقلات توقف العبور في ممر الشحن الهام بعد توجيه من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة على خلفية ضربات جوية أمريكية وبريطانية على مليشيات الحوثيين في اليمن.ومن جانبها، قالت رابطة ناقلات النفط إن القوات البحرية المشتركة حدثت توجيهاتها للسفن بتجنب العبور من مضيق باب المندب لعدة أيام قادمة.