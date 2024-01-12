بعد الغارات على اليمن.. مصر توضح بشأن اغلاق قناة السويس

وقال ربيع، أن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة في الإتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب".وأوضح أن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية "حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن".وأكد حرص هيئة قناة السويس على "فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية".وكان ربيع قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن "القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 لـ 11 يناير".ونوه رئيس هيئة قناة السويس بأن "الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، في ظل طول مدة العبور لنحو أسبوعين من خلال الممر المائي البديل".وأضاف ربيع أن "هذا يمثل عبئا على الخطوط الملاحية وسلاسل التوريد، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع".وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.