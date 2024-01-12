ألمانيا ترفض اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها "ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة".وأضافت: "نظرا لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".وأكّدت أنها "تعارض بحزم كلّ استغلال سياسي".وأكّدت برلين في بيانها أن "هدف حماس هو القضاء على إسرائيل"، مضيفة أن "إسرائيل تدافع عن نفسها" منذ السابع من أكتوبر "ضد الهجوم اللاإنساني الذي تشنه حماس".وأظهرت الحكومة الألمانية دعما ثابتا لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر لكنها زادت في الأسابيع الأخيرة من دعواتها لحماية المدنيين في قطاع غزة.ورفعت جنوب إفريقيا الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.