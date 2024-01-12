واشنطن تدرس إعادة الحوثيين الى قائمة الارهاب

وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن": "نراجع ذلك الآن. ونحن لم نقرر ما إذا سنلغي (القرار السابق بحذف الحوثيين من القائمة المذكورة) أم سنغيره مرة أخرى، ولكن بوسعي أن أقول إننا ندرسه بجدية".يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أدرجت الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية في كانون الثاني 2021، قبل أيام من ترك ترمب مهام الرئيس.وفي شباط 2021 اتخذ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرار حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب.ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 كانون الثاني، ردا على هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر.