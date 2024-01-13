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القضاء يلزم ترامب بدفع 400 ألف دولار لصحيفة نيويورك تايمز
دوليات
2024-01-13 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
132 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
حكم على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بدفع مبلغ 392638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" ولصحفيين فيها، كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.
وكان ترامب قد رفع شكوى في سبتمبر 2021 على "نيويورك تايمز"، متهما 3 صحفيين يعملون بالصحيفة الأميركية، بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة.
وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر، امس الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول"، وأمر ترامب بدفع المبلغ بالكامل.
وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري لثروته.
وجاء في التحقيق أن ترامب "تلقى في الواقع من والده على مدار عدة سنوات، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب". وطالما أكد ترامب أنه "صنع نفسه بنفسه".
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