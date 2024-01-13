أكثرها الصناعات الحديدية.. قائمة بأبرز السلع المصدرة من طهران إلى العراق

وذكرت صحيفة دنياي اقتصاد، أن أكثر السلع المصدرة من محافظة طهران من مارس إلى نوفمبر 2023 إلى العراق كانت الصناعات الحديدية، والجلود والأجهزة المنزلية بقيمة 504 ملايين دولار، والمنتجات المعدنية والغذائية والزراعية والبتروكيماوية على التوالي.وتعد طهران مصدرا أساسيا للبضائع المصدرة إلى العديد من الأسواق العالمية، أهمها العراقية والتركية والإماراتية والباكستانية والألمانية.وبلغت قيمة صادرات السلع غير النفطية لطهران خلال الأشهر المذكورة أعلاه، على أساس محافظة منشأ الإنتاج (ربما قد يتم تصدير البضائع من معابر المحافظات الأخرى، لكنها تنتج في طهران) بلغت حوالي 5 مليارات دولار، والتي مثلت بموجبها حصة محافظة طهران من صادرات إيران خلال هذه الفترة ما نسبته 15.4%.وتبلغ حصة البطاقات التجارية النشطة حاليا في محافظة طهران حوالي 40% من إجمالي البلاد. حيث تم إيقاف 767 بطاقة منها بسبب عدم سداد التزامات النقد الأجنبي، و450 بطاقة أخرى منتهية الصلاحية و318 نشطة.