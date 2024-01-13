دولة آسيوية تسجل 1200 إصابة جديدة بكورونا

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء عن الاتحاد قوله إن ولاية ناجالاند أصبحت أحدث ولاية من بين 17 ولاية وأقاليم اتحادية تكتشف وجود المتغير الفرعي جيه إن -1 لكوفيد - 19 حيث سجلت الولاية أول حالة إصابة بالمتغير.وأظهرت البيانات التي جمعها اتحاد بحوث علم الجينوم الهندي أن ولاية كارناتاكا أبلغت عن أكبر عدد من حالات المتغير الفرعي الجديد وشهدت 215 حالة، تليها ولاية أندرا براديش 189 حالة، وماهاراشترا 170 حالة، وكيرالا 154 حالة، والبنغال الغربية 96 حالة، وجوا 90 حالة وتاميل نادو 88 وجوجارات 76 حالة.