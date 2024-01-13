التعاون الإسلامي قلق إزاء التطورات "الخطيرة" في ‎البحر الأحمر

وجاء في البيان: "تعرب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عميق انشغالها إزاء التطورات الخطيرة الجارية في منطقة ‎البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المواقع داخل الجمهورية اليمنية".وتابع البيان: "تشدد ‎الأمانة العامة على ضرورة العمل من أجل خفض حدة التوتر وإلى تجنب التصعيد في منطقة ‎البحر الأحمر واتساع الصراع وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها".وشنت القوات الأمريكية والبريطانية غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.وأكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية علي القحوم، أن قوات الجماعة ترد الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر، وتقصف مدنا يمنية.