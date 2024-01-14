قتيلان في انفجار بمصنع جنوب شرق طهران

وقال حسن ميزاخوري، رئيس إدارة الإطفاء بمدينة إيفانكي الصناعية، للوكالة إن الانفجار والحريق وقعا في مصنع للغراء وتم إبلاغ محطة الإطفاء بالحادث قبل الساعة الخامسة صباحا.وبحسب مسؤول الإطفاء هذا، فقد استغرقت السيطرة على الحريق أكثر من ساعتين وتم انتشال جثتين من تحت الأنقاض بعد الانفجار.وأشار إلى أن الانفجار تسبب في نشوب حريق في وحدة إنتاج الكيماويات، وقال إن سبب الحادث قيد التحقيق ولا يمكن التكهن بالسبب في الوقت الحالي.وأضافت وسائل الإعلام الإيرانية أن هناك 3 إصابات في هذا الحادث.