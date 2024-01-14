حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ترتفع إلى 522

وقال الجيش الإسرائيلي إن اللواء احتياط أندوالم كبادا 21 عاما من كريات جات، مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل سار مجولان (7)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط هندسة بجروح خطيرة.وفي إحصائيات نشرها عبر موقعه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 188 ضابطا وجنديا في صفوفه منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.وفي ما يتعلق بالجرحى، أورد موقع الجيش الإسرائيلي أن مجموع عدد جرحاه منذ بداية الحرب بلغ 2523، بينهم 668 حالة متوسطة الخطورة، و387 حالة صعبة.لكن الإعلام الإسرائيلي كذب هذه البيانات، زاعما أن الجيش الإسرائيلي "لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس".وكشف موقع "واللا" العبري في هذا الصدد عن إصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا أن يصل هذا العدد إلى 30 ألفا.