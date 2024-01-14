كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب بحر اليابان

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضا ببحر اليابان.من جانبه، ذكر خفر السواحل الياباني أن مقذوفا يعتقد أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط بالفعل، مضيفا أنه قد يكون صاروخا باليستيا.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات لتجربة مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية بمواجهة "العداء الأميركي المتصاعد" بينما فعلت واشنطن وحلفاؤها نظاما لتبادل البيانات الصاروخية بشكل فوري.وتعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطلقت باتجاه الشرق صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب.وتشهد العلاقات بين الكوريتين تدهورا منذ التزام الزعيم كيم جونغ أون بتعزيز وضع بلاده كقوة نووية، واستئناف التجارب الصاروخية الباليستية المتطورة العابرة للقارات.