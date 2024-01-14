خلال 2023.. العراق استورد "فستق" من تركيا بأكثر من 12 مليون دولار

السومرية نيوز – دوليات



بلغت عائدات تركيا من تصدير الفستق إلى 96 بلدا خلال العام الماضي، 151 مليونا و568 ألف دولار، من بينها 12 مليونا و628 ألف دولار من العراق.







وبحسب اتحاد مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول، فإن صادرات الفستق التركي وصلت خلال العام الماضي أسواق 96 بلدا حول العالم بينها العراق، وكمية الفستق الذي صدرته تركيا خلال 2023 بلغت 10 آلاف و390 طنا.



وتنتج ولايتا "شانلي أورفة" و"غازي عنتاب"، الكمية الأكبر من الفستق الذي يشتهر بجودته العالية ومذاقه الفريد محليًا وعالميًا، وفقا للأناضول.وبحسب اتحاد مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول، فإن صادرات الفستق التركي وصلت خلال العام الماضي أسواق 96 بلدا حول العالم بينها العراق، وكمية الفستق الذي صدرته تركيا خلال 2023 بلغت 10 آلاف و390 طنا. *العراق بالمرتبة الـ 3 واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للفستق التركي بـ36 مليونا و9 آلاف دولار، تلتها إيطاليا بـ22 مليونا و460 ألف دولار، ثم العراق بـ12 مليونا و628 ألف دولار.