الهند.. تفاصيل جديدة تخص قمة "غوجارات" الدولية

كشف منتدى الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل جديدة تخص قمة "غوجارات" الدولية التي انطلقت في الهند قبل أيام.



والقمة التي انطلقت نسختها العاشرة بحضور نخبة من قادة العالم، شهدت وجود ممثلين عن 100 دولة، ومشاركة 50 ألف شركة، بينها أكثر من 1000 شركة عارضة.

وقال المنتدى في بيان إنه "سيكون منظمة شريكة مع القمة العالمية 2024 بوفد يضم أكثر من 35 شركة فورتشن الأمريكي".

وتشمل مجالات التركيز بحسب البيان "الاستفادة من الزخم المزدهر في الهند في مجال التصنيع عالي التقنية، لا سيما في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق، فضلاً عن المجالات الحيوية المتمثلة في تحول الطاقة والصناعات الكيميائية والتصنيع الصناعي والفضاء والدفاع".

وذكر البيان أن "الشركات تستكشف أيضًا بفارغ الصبر الفرص المتاحة للبناء على المشهد الاقتصادي الرائد لمدينة غوجارات الدولية للتمويل".

وقال موكيش آغي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى إنه "لأمر رائع أن أعود إلى ولاية غوجارات ويشرفنا في المنتدى أن نقود وفدًا من الشركات الأمريكية للاستثمار والمساهمة في تنمية ولاية غوجارات، وهي ولاية تتمتع بروح ريادة الأعمال القوية".