بسبب الحجاب.. شكوى ضد صحفيتين إيرانيتين بعد ساعة من الافراج عنهما

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتراف إسرائيلي بشأن "حرب غزة": نحن في وقت حرج
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479079-638409220387017805.png
بسبب الحجاب.. شكوى ضد صحفيتين إيرانيتين بعد ساعة من الافراج عنهما
دوليات
2024-01-15 | 08:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
365 مشاهدة
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة في طهران رفعت شكوى ضد الصحفيتين "نيلوفر حامدي وإلهه محمدي"، وذلك بعد الإفراج عنهما الليلة البارحة بكفالة مالية.
وقال موقع "روز بلاس" الحكومي:"بعد ظهور الصحفيتين عقب إطلاق سراحهما بكفالة بلا حجاب، وانتشار صورهما في الفضاء الإلكتروني، تم رفع دعوى جديدة ضدهما في مكتب المدعي العام في طهران".
ونقل الموقع عن مصدر في مكتب المدعي العام بطهران قوله "إنه تم رفع قضية جديدة ضد حامدي ومحمدي في نيابة طهران عقب كشف كلّ منهما حجابها، بعد إطلاق سراحهما بكفالة، ونشرها في الفضاء الإلكتروني".
وتفرض السلطات الإيرانية منذ عام 1979 الحجاب على النساء، وتعاقب اللاتي لا يرتدينه بالسجن والغرامة المالية.
ويوم أمس، أطلقت إيران سراح الصحفيتين المسجونتين اللتين قامتا بتغطية وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول 2022.
وبحسب السلطات الإيرانية فإنه "تم إطلاق سراح نيلوفر حامدي وإله محمدي من السجن بعد عام وخمسة أشهر بموافقة محكمة الاستئناف في محافظة طهران بكفالة قدرها 10 مليارات تومان (200 ألف دولار تقريبًا).
وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة استمرت عدة أشهر بعد وفاة الشابة مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران جراء اعتقالها بسبب عدم الالتزام بالحجاب.
وتستأنف الصحفيتان الحكم الصادر بحقهما بالسجن لبضع سنوات، وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إنهما "ستظلان خارج السجن حتى تتخذ محكمة الاستئناف قرارًا، كما تُمنعان من السفر إلى الخارج، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية.
ونشرت وسائل الإعلام صورًا للصحفيتين وهما تبتسمان وتمسك كل منهما بيد الأخرى، خارج السجن بعد إطلاق سراحهما دون ارتداء الحجاب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إنهما أُدينتا بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتآمر ضد أمن الدولة، والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال ميزان إن محمدي حُكم عليها بعد ذلك بالسجن ست سنوات، بينما حُكم على حميدي بالسجن سبع سنوات على الجريمة ذاتها.
وقال الموقع إن الاثنتين تلقتا أيضًا حُكمًا بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة التآمر، وسنة واحدة بتهمة الدعاية، مضيفًا أن الحُكمَين سيُقضيان في وقت واحد.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البرلمان يلجأ لجولة ثانية لحسم منصب الرئيس.. هذه نتائج الجولة الأولى
سياسة
28.04%
11:27 | 2024-01-13
البرلمان يلجأ لجولة ثانية لحسم منصب الرئيس.. هذه نتائج الجولة الأولى
11:27 | 2024-01-13
البنك المركزي يصدر توجيهاً يخص المقترضين
سياسة
24.9%
07:15 | 2024-01-14
البنك المركزي يصدر توجيهاً يخص المقترضين
07:15 | 2024-01-14
تأخر عليه الطلب فشهر سلاحه على مطعم ببغداد وقتل عاملا لبنانيا وأصاب آخر
أمن
24.86%
05:43 | 2024-01-15
تأخر عليه الطلب فشهر سلاحه على مطعم ببغداد وقتل عاملا لبنانيا وأصاب آخر
05:43 | 2024-01-15
قيادي بدولة القانون: ترشيح شعلان الكريم "هز" الاطار التنسيقي
سياسة
22.2%
14:53 | 2024-01-14
قيادي بدولة القانون: ترشيح شعلان الكريم "هز" الاطار التنسيقي
14:53 | 2024-01-14
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
ناس وناس
منطقة البلديات بغداد - الحلقة ١٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-15
ناس وناس
منطقة البلديات بغداد - الحلقة ١٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-15
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-14
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
Biotic
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
Biotic
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
فنّ نيوز
أفلام مصرية مشوقة في عام 2024 - فن نيوز - الحلقة ١٩ | 2024
14:30 | 2024-01-12
فنّ نيوز
أفلام مصرية مشوقة في عام 2024 - فن نيوز - الحلقة ١٩ | 2024
14:30 | 2024-01-12
الأكثر مشاهدة
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
ناس وناس
منطقة البلديات بغداد - الحلقة ١٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-15
ناس وناس
منطقة البلديات بغداد - الحلقة ١٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-15
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-14
لقطات
اعادة النظر بعقد الشركة الانغولية لحقل القيارة | بعد التحري
16:00 | 2024-01-13
لقطات
اعادة النظر بعقد الشركة الانغولية لحقل القيارة | بعد التحري
16:00 | 2024-01-13
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
Biotic
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
Biotic
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل العراق قادر على إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه؟
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.