صاروخ يصيب سفينة أمريكية جنوب شرق ساحل عدن (فيديو)

وأشارت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إلى أنها تلقت تقريرا عن حادثة وقعت "على بُعد 95 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن"، لافتة إلى أن "صاروخا أصاب الجهة اليسرى من السفينة".من جهتها، أفادت وكالة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية بأن "تقارير أكدت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي"، مشيرة إلى أنها كانت "في طريقها إلى قناة السويس".وأضافت أن الحادثة تسببت "في نشوب حريق في مخزن... ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، معتبرة أنه "تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل"، وقيّمت الهجوم بأنه "استهداف للمصالح الأمريكية ردا على الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن".وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق من اليوم الاثنين، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق نحو حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر.ويأتي ذلك، عقب غارات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتنسيق مع هولندا والبحرين أستراليا وكندا يوم الجمعة الماضي (12 يناير 2024)، على قرابة 30 هدفا تابعا للحوثيين في عدة مدن يمنية، أتبعتها غارة منفردة للولايات المتحدة الأمريكية فجر السبت على قاعدة الديلمي الجوية.