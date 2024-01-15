هزة أرضية تضرب مقاطعة روسية

ووفقا لبيانات المديرية: "في تمام الساعة 20.52 (15.52 بتوقيت موسكو)، حدثت هزات أرضية كان مركزها في جمهورية بورياتيا، على بعد 58 كم من قرية ساخولي".وأضاف البيان: "بلغت قوة الهزات الأرضية، عند مركز الزلزال 7.8 درجة، وشعر سكان مدينة إيركوتسك بالهزة بمقدار 3 درجات وفي منطقة أولخونسكي، (3-4) درجات، ومنطقة كازاشينسكو لينسكي 4 درجات".ووفقا لبيان المديرية، لم تسفر الهزات عن أية أضرار مادية تذكر.وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إلى أن "مرافق البنية التحتية في المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي".