واشنطن تكشف تفاصيل استهداف سفينة في خليج عدن

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الاثنين، أن الحوثيين استهدفوا السفينة "جيبرلتار إيغل" في خليج عدن.



وأضاف في تصريحات صحافية، أن "السفينة المستهدفة لم توجه نداء استغاثة، لذلك لم تكن هناك استجابة من سفننا الحربية".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "تصريحات الحوثيين بشأن استهداف السفن الأميركية لن تحدث تغييرا في عمل التحالف".

وأفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، اليوم الاثنين، أن صاروخا أصاب سفينة أمريكية، جنوب شرق ساحل عدن، بعد ساعات من إسقاط الأمريكيين صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.