دوي انفجارات في مدينة حلب السورية

أعلنت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا.



وقالت صحيفة "الوطن" إنه "تم سماع دوي 4 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا".

الى ذلك، أشارت إذاعة "شام إف إم" إلى أن الانفجارات وقعت في الأطراف الجنوبية الشرقية من المدينة ويجري التأكد منها.

وأكدت صحيفة "الوطن" أن "مطار حلب الدولي يعمل كالمعتاد ولم يتعرض لأي عدوان".



يشار الى أنه منذ بداية العام الجاري، قامت القوات الإسرائيلية بتعطيل المطار الدولي في العاصمة السورية مرتين وفي حلب ثلاث مرات.