سقوط "إمبراطور الذهب"... وارتفاع أسعار الذهب

وتشير أصابع الاتهام إلى كون المتهم هو أحد الأسباب في ارتفاع أسعار الذهب، خصوصًا أنه يعد أحد أكبر تجار المعدن الأصفر في البلاد، إوقد داهمت قوة أمنية محلاته في منطقة الجمالية يوم الأحد المنصرم، وأغلقت اثنين منها.يلقب المتهم بـ «إمبراطور الذهب»، وكان قد بدأ حياته عاملًا في أحد المحلات بمنطقة الصاغة وأصبح واحدًا من أكبر رجال الذهب في مصر. ويمتلك العديد من المحلات التجارية للذهب، كما يُعد شخصًا مؤثرًا في سوق الذهب المصري، وأنه تم العثور على كمية كبيرة من الدولارات مع المتهم داخل أحد محلاته التجارية بمنطقة الجمالية، وأنه يتم فحص علاقته بواقعة أخرى في محافظة أسوان، وكميات الذهب الخام التي تم العثور عليها، أثناء عمليات التفتيش والمداهمة.وأضافت المصادر أن المتهم أنشأ ما يشبه البورصة لـ أسعار الذهب وكان واحد من الذين يحددون الأسعار، وفقًا لسعر الدولار، ما أدى إلى وصول الذهب إلى أرقام قياسية، وأنه خلال عمليات الضبط والتفتيش عثر على 160 كليوجرامًا من الذهب.وتابعت أنه إلى جانب القبض على المتهم، نفذت أجهزة الأمن حملات مكثفة لمراقبة السوق والإنتاج ورصد المخالفات التي تحدث، مثل إدخال الذهب بطريقة غير مشروعة والغش في العيارات والدمغة.وفي المقابل، نفت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية تأثر حركة السوق بعد القبض على إمبراطور الذهب، وقالت في بيان رسمي إن حركة البيع والشراء والتسعيرة بالصاغة منتظمة، ومحال تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي وتستقبل المستهلكين.كما نفت غلق محلات الصاغة أو ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم، موضحة أن ما كل ما جرى عملية ضبط لتاجر خام.يذكر أن سعر الذهب في السوق المصرية شهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وإقبال بعض المواطنين على شراء الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة لإدخار أموالهم وضمان عدم نقص قيمتها أو قوتها الشرائية.