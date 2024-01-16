Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في مدينة حلب السورية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من الجاني الحقيقي وراء تفجيرات كرمان بإيران؟.. تحليل يثير الجدل

دوليات

2024-01-16 | 04:21
من الجاني الحقيقي وراء تفجيرات كرمان بإيران؟.. تحليل يثير الجدل
المصدر:
عربي بوست
2,091 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

على الرغم من إعلان تنظيم "داعش" الارهابي مسؤولية تفجيرات إيران، خلال إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني، إلا أن الجاني الحقيقي قد يكون طرفاً آخر، فمن هو؟

منصة أسباب، المختصة بالتحليل السياسي والاستراتيجي، نشرت تحليلاً يرصد ملابسات التفجيرات في إيران وإعلان المسؤولية ومؤشرات وجود فاعل أصيل يعمل من وراء الكواليس.

*تفجيرات ذكرى اغتيال سليماني
أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجيرين في 3 يناير/كانون الثاني 2024، استهدفا احتفالاً بذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من ضريحه في مدينة كرمان؛ ما أسفر عن مقتل 95 شخصاً وإصابة 150 آخرين، فيما كشف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن أحد الانتحاريين طاجيكي الجنسية يُدعى "أمان الله بازيروف"، ورجّح أن المهاجم الآخر طاجيكي أيضاً.

كما أعلن الادعاء العام إلقاء القبض على 32 شخصاً في 6 محافظات بشبهة التورط في تنفيذ الهجوم، فضلاً عن العثور على 16 عبوة ناسفة في محافظة كرمان. ويعد هجوم كرمان هو الأضخم من حيث عدد الضحايا داخل الأراضي الإيرانية خلال 4 عقود، ولم يتمكن التنظيم في أوج قوته بالعراق وسوريا من تنفيذ هجوم بهذا الحجم في إيران.

"وراء كواليس" تفجيرات إيران
يحمل تكتيك شن هجمات دموية على مدنيين لقتل عدد كبير من الضحايا، مع استهداف أماكن تحمل رمزية دينية أو سياسية، بصمة تنظيم "داعش"، وبالأخص فرعه في خراسان، والذي نفذ عدة هجمات داخل إيران خلال السنوات الماضية، من آخرها اقتحام مهاجم طاجيكي لضريح شاه جِراغ في مدينة شيراز بمحافظة فارس في 13 آب/أغسطس 2023؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، وذلك في ثاني هجوم على الضريح بعد أن تعرض لهجوم كبير في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022، أسفر عن مقتل نحو 15 شخصاً وإصابة 20 آخرين. كما يشبه الهجوم تفجيراً قرب ضريح قائد الثورة آية الله الخميني في حزيران/يونيو 2017، والذي أسفر عن مقتل سبعة عشر شخصاً.

تشير التحقيقات إلى تسلل خبير متفجرات طاجيكي عبر الحدود إلى إيران في 28 كانون الأول/ديسمبر ليشرف على تصنيع السترات المتفجرة، ثم مغادرته البلاد قبل تنفيذ الهجوم، فيما انتقل الانتحاري الأول من فان التركية إلى أفغانستان ثم دخل إيران تهريباً، فيما لا زالت تفاصيل دخول الانتحاري الثاني مجهولة.

يركز تنظيم "داعش" الارهابي في أفغانستان على تجنيد عناصر من طاجيكستان وأوزبكستان لتنفيذ هجماته في إيران وأفغانستان؛ حيث يستفيد من وجود جالية أفغانية كبيرة في إيران تُقدر بنحو 3 ملايين شخص في بناء شبكة دعم لوجستي وجمع معلومات استخبارية. وهو ما دفع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في كانون الأول/ديسمبر 2023 لحظر تواجد وإقامة وتوظيف الأفغان في 16 محافظة إيرانية.

يتزامن الهجوم مع حملة إسرائيلية واسعة ضد أهداف إيرانية بداية من اغتيال أحد أبرز قادة فيلق القدس بسوريا؛ العميد رضي موسوي، وصولاً إلى شن هجمات مكثفة على خطوط الإمداد ومواقع في سوريا والعراق، وهو ما يلبي توجهات تل أبيب الراغبة في الانتقام لخسائرها الكبيرة في طوفان الأقصى، وتحميلها لإيران مسؤولية إمداد المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والخبرات.

وكانت إسرائيل قد شنَّت، منذ عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً جوياً وبحرياً على قطاع غزة، تبعه اجتياح بري، معلنةً عن هدفين رئيسيين هما: تدمير المقاومة، وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية.

و"طوفان الأقصى" هو الاسم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على العملية العسكرية الشاملة، التي بدأت فجر ذلك اليوم، رداً على "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني". ففي تمام الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في فلسطين، شنَّت "حماس" اجتياحاً فلسطينياً لمستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة المحاصَر؛ حيث اقتحم مقاتلون من كتائب عز الدين القسام البلدات المتاخمة للقطاع، في ظل غطاء جوي من آلاف الصواريخ التي أُطلقت من غزة باتجاه تل أبيب والقدس ومدن الجنوب.

ووسط حالة الذعر والصدمة التي انتابت الإسرائيليين، وانتشار مقاطع فيديو وصور لدبابات ومدرعات تابعة لجيش الاحتلال، إما محروقة أو تحت سيطرة المقاومين الفلسطينيين، وأسر العشرات من جنود جيش الاحتلال والمستوطنين، وسيطرة فلسطينية كاملة على مستوطنات، أعلنت دولة الاحتلال أنها "في حالة حرب"، للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

هل لإسرائيل يد خفية داخل "داعش"؟
لذلك؛ فإن تبني "داعش" للهجوم لا ينفي فرضية وجود أيادٍ إسرائيلية محركة له، ولا يعني هذا أن تنظيم "داعش" صناعة إسرائيلية وأمريكية، مثلما تردد الدعاية الإيرانية، ولكنّ الفرضية تستند إلى ما يحدث داخل صفوف التنظيم، بالأخص فرعه الأفغاني؛ حيث تؤكد التقارير الأممية خلال الفترة من 2015 حتى 2021 أن المئات من عناصر التنظيم استسلموا لقوات الحكومة الأفغانية في عهد أشرف غني بعد أن خاضت طالبان ضدهم معارك شرسة، واتهمت طالبان جهاز المخابرات الأفغاني السابق بالإشراف على نشاط عناصر التنظيم، وإمداده بالسلاح، بل وقصفت الحكومة السابقة قوات طالبان في شرق أفغانستان خلال هجومها على معاقل التنظيم، قبل أن تسيطر عام 2021 على كامل البلاد.

يعمل تنظيم "داعش" على تقويض حكومة طالبان؛ حيث استهدف عام 2022 سفارتي روسيا وباكستان في كابول، وفندق لوغان الذي يقيم به مواطنون صينيون، ثم اغتال عام 2023 والي بلخ محمد مزمل، وحاول اغتيال وزيري الداخلية والدفاع؛ سراج حقاني والملا محمد يعقوب، فضلاً عن استهدافه لمعبد للسيخ وأماكن تجمع للشيعة الهزارة.

تشير المصادر الأمنية في كابول إلى أن أجهزة أمنية إقليمية تلعب دوراً في تحريك التنظيم بالتعاون مع مسؤولين أمنيين سابقين. وخلال العامين الماضيين أسّس رئيس المخابرات السابق رحمة الله نبيل في ألمانيا "حزب التحرير الوطني الأفغاني"، وأسس خلفه معصوم ستانكزاي، رفقة مستشار الأمن القومي السابق حنيف أتمر "حركة السلام والعدالة الوطنية"، بينما يعمل القادة الأفغان من جماعة القائد الطاجيكي أحمد شاه مسعود عبر "المجلس الأعلى للمقاومة" على إسقاط حكم طالبان، ويتردد العديد منهم على الإمارات التي يتواجد فيها أيضاً الرئيس السابق أشرف غني، كما احتفظوا باتصالاتهم مع الهند، ويوجد تنسيق أمني رفيع المستوى بين الهند والإمارات وتل أبيب، فضلاً عن تحالف I2U2، والذي يضم الهند والإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.

وبالتالي، فإن احتمال ضلوع إسرائيل في تنفيذ هجوم كرمان عبر اختراق شبكات تنظيم داعش في أفغانستان يظل غير مستبعد، وقد سبق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية اغتيال القيادي الحمساوي "مازن فقها" في غزة عام 2017 على يد عناصر داعشية ظنت أنها تتلقى أوامر من قيادة التنظيم، بينما كان ضباط الشاباك هم من يشرفون على تشغيلها.

ومن المرجح أن تعمل الأجهزة الأمنية الإيرانية على تطوير التنسيق الأمني مع طالبان، والذي سبق أن تمخض في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن إلقاء القبض في عملية مشتركة على ثلاثة عملاء إيرانيين للموساد خلال تجهيزهم لإطلاق طائرات مسيرة انتحارية من الحدود الأفغانية باتجاه أهداف في إيران. وضمن هذا السياق، اجتمع بعد هجمات كرمان، المبعوث الرئاسي الإيراني الخاص لشؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي" مع نائب رئيس الوزراء الأفغاني "مولوي عبد الكبير" لمناقشة التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة.

ليس من المرجح أن تتغاضى طهران عن احتمال ضلوع تل أبيب من خلف الستار في تنشيط هجمات تنظيم "داعش" داخل الأراضي الإيرانية، للانتقام وإحراج السلطات والأجهزة الأمنية أمام الشعب، وإبراز إخفاقها في تأمين البلاد. وهو ما يُفهم من تصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي شدد فيه على الأجهزة الأمنية في بلاده بضرورة الكشف عن "الأسباب الحقيقية" لهجمات كرمان، وتوعد بمعاقبة "مرتكبي الحادث الإرهابي الحقيقيين في كرمان، من هم خلف الكواليس". ويتوقع أن ترد إيران بشكل مباشر عبر تصعيد حملاتها ضد أنصار تنظيم داعش والأجانب داخل البلاد، فضلاً عن احتمال استهداف مصالح إسرائيلية في المنطقة بشكل غير مباشر.
 
وأمس تبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل، قال إنها تعود "لإرهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، مقتل 4 وإصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
Play
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Play
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Morning Live
Play
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
Play
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
عشرين
Play
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
Play
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
Play
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
Play
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
رحال
Play
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
Play
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
Play
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Play
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Morning Live
Play
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
Play
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
عشرين
Play
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
Play
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
Play
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
Play
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
لقطات
Play
لقطات
اعادة النظر بعقد الشركة الانغولية لحقل القيارة | بعد التحري
16:00 | 2024-01-13
Play
اعادة النظر بعقد الشركة الانغولية لحقل القيارة | بعد التحري
16:00 | 2024-01-13

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.