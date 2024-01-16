بعد قصف أربيل وإدلب.. إيران: لن نتردد في ردع مصادر التهديد لأمننا

وسائل إعلام إيرانية.

وقال كنعاني، إن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين"، بحسبوأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".وأضاف كنعاني أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا وإيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".ووصفت الحكومة العراقية في أول تعليق رسمي على الضربات الإيرانية على أربيل، هذا السلوك بأنه عدوان على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار.