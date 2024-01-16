هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن

وقالت هيئة تابعة للبحرية البريطانية إن "السلطات تحقق في حادثة على بعد 100 ميل بحري شمال غرب ميناء الصليف في اليمن".وذكرت الهيئة البريطانية أن "صاروخا أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر".وأفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الناقلة "مملوكة لليونان".وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان الثلاثاء إن "وزيري دفاع فرنسا وإيطاليا اتفقا خلال اتصال هاتفي على الحاجة إلى المزيد من التعاون الفرنسي الإيطالي في التعامل مع المشكلات القائمة بالبحر الأحمر".كما اتفق الوزيران على "أهمية زيادة التنسيق الأوروبي بشأن مشكلات الملاحة في البحر الأحمر".