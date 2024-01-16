السعودية: التطبيع والاعتراف بإسرائيل ممكن في هذه الحالة!

قال بن فرحان في وردًّا على سؤال خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن ما إذا كانت المملكة يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني: "بالتأكيد".وأكد بن فرحان أن "أمن إسرائيل مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى للسلام هي "وقف إطلاق النار من جميع الأطراف".لكن وزير الخارجية السعودية قال "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد"، ودعا المجتمع الدولي إلى "فعل المزيد" لوقف الحرب والمعاناة في القطاع".وفيما يتعلق بتهديدات الحوثي، أكد أن "خفض التصعيد في البحر الأحمر "أولوية"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث متصلة بالحرب في غزة".