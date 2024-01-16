إيران تستهدف مقرين في الاراضي الباكستانية

أعلنت وكالة "تنسيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ان القوات الإيرانية استهدفت مقرين في الاراضي الباكستانية.

وقالت الوكالة، انه "تم استهداف مقرين مهمين لزمرة جيش الظلم الارهابية (جيش العدل) في الاراضي الباكستانية".



مشيرة الى ان "هذين المقرين تعرضا للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وتم تدميرهما".

