في الهند.. مسجد قيد الإنشاء ينافس "تاج محل"

ومن المتوقع أن يبدأ بناء "مسجد أيودهيا" العام الحالي إذ قررت المؤسسة الثقافية الهندية الإسلامية وهي المؤسسة التي تشرف على بناء المسجد في أيوديا، تجربة نهج مختلف لتمويل المشروع الذي لم ينطلق بعد بسبب ندرة الأموال ونقص التمويل.والهدف من المشروع، هو "بناء أحد أكبر المساجد في الهند أفضل من تاج محل، إلى جانب أكبر مصحف في العالم يبلغ طوله حوالي 21 قدمًا"، كما يقول عرفات شيخ، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا من ولاية ماهاراشترا.وقال: "التصميم السابق كان يشبه قشر البيض، وليس مثل المسجد على الإطلاق"، مضيفا أن "التصميم الجديد، الذي أعده المهندس المعماري عمران شيخ، المقيم في بيون، سيكون جاهزًا بحلول نهاية فبراير".ويضيف "سيكون أيضا أول مسجد في الهند به خمس منارات ويجري التخطيط أيضا لعرض الماء والضوء، وتنظم حكومة ولاية أوتار براديش واحدة في نهر سارايو غات في أيوديا".وتابع "سوف تضاء أضواء المسجد عند غروب الشمس وتنطفئ عند شروق الشمس تلقائيا، وقال شيخ: "سيكون لدينا أيضا حوض أسماك عملاق أكبر من حوض دبي للشباب".