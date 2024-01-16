البيت الأبيض يتحدث عن مرحلة "أقل حدة" في غزة

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وشماله.



وأضاف في بيان، أن "واشنطن تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع".



وشدد البيت الأبيض على أن "حركة حماس لا تزال تشكل تهديدا نشطا على إسرائيل، وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات 7 تشرين الأول".