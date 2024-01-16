أبو الغيط يدين القصف الإيراني الذي استهدف أربيل

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف عددا من المناطق في أربيل شمالي العراق.







وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن "تبني الحرس الثوري الإيراني لهذا الاستهداف يعد سلوكا مستهجنا وانتهاكا مدانا لمبادئ السيادة وحسن الجوار".



وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل أيضا تطورا خطيرا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة"، محذرا من "مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات".



وجدد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في كافة الإجراءات التي تتخذها حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.



وأعرب أبو الغيط عن "تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن "تبني الحرس الثوري الإيراني لهذا الاستهداف يعد سلوكا مستهجنا وانتهاكا مدانا لمبادئ السيادة وحسن الجوار".وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل أيضا تطورا خطيرا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة"، محذرا من "مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات".وجدد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في كافة الإجراءات التي تتخذها حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتعرضت أربيل شمالي العراق، الثلاثاء، الى قصف بالصواريخ الباليستية، أعلن بعدها الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها "مراكز تجسس"، فيما اعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة البلاد.