طقس العراق.. صحو وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس العراق ليوم غد الخميس سيكون غائما يتحول بعد الظهر إلى صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا وأحيانا غائم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحوا وأحيانا غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا وأحيانا غائما، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلا".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائما جزئيا يتحول إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما مع أمطار متوسطة الغزارة ليلا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".