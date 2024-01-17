صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 24448 شهيداً

وقالت الوزارة، إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شخصاً و350 مصاباً خلال 24 ساعة".وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.ودخلت الحرب في غزة يومها الثالث بعد المئة، حيث تستمر الاشتباكات والمعارك بين القوات الإسرائيلية المتوغلة والمقاومة الفلسطينية رغم استمرار القصف والاستهدافات المدفعية والجوية الإسرائيلية".