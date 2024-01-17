الموت السريع "المثير للدهشة".. علماء "يبتكرون" فيروس كورونا جديد يهاجم الدماغ

هاجم الفيروس القاتل – المعروف باسم GX_P2V – أدمغة الفئران التي تم تصميمها لتعكس التركيب الجيني المماثل للبشر، وفقًا لدراسة تمت مشاركتها الأسبوع الماضي من بكين.وكتب المؤلفون: “يؤكد هذا على خطر انتشار GX_P2V إلى البشر ويوفر نموذجًا فريدًا لفهم الآليات المسببة للأمراض للفيروسات المرتبطة بـ SARS-CoV-2”.الفيروس القاتل هو نسخة متحورة من GX/2017، وهو ابن عم لفيروس كورونا تم اكتشافه في حيوانات البنجولين الماليزية في عام 2017 – قبل ثلاث سنوات من تفشي الوباء.وماتت جميع الفئران المصابة بالفيروس في غضون ثمانية أيام فقط، وهو ما أشار الباحثون إلى أنه معدل وفاة سريع “مدهش”.أصاب GX_P2V الرئتين والعظام والعينين والقصبة الهوائية وأدمغة الفئران الميتة، وكان آخرها شديدًا بما يكفي ليتسبب في موت الحيوانات في النهاية.في الأيام التي سبقت وفاتهم، فقدت الفئران وزنها بسرعة، وأظهرت وضعية منحنية وتحركت ببطء شديد.والأكثر غرابة من ذلك كله هو أن عيونهم تحولت إلى اللون الأبيض بالكامل في اليوم السابق لوفاتهم.وكتب الباحثون، على الرغم من أن هذه الدراسة مرعبة، فهي الأولى من نوعها التي تشير إلى معدل وفيات بنسبة 100٪ في الفئران المصابة بالفيروس المرتبط بـ “كوفيد-19″، وهو ما يتجاوز بكثير النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقًا من دراسة أخرى.والأهم من ذلك أن نتائج الدراسة لا تشير بوضوح إلى مدى تأثيرها على البشر.وانتقد فرانسوا بالوكس، خبير الأوبئة في معهد علم الوراثة بجامعة كوليدج لندن، البحث ووصفه بأنه “فظيع” و”عديم الجدوى على الإطلاق من الناحية العلمية”.“لا أستطيع أن أرى أي شيء ذي أهمية غامضة يمكن تعلمه من إصابة سلالة غريبة من الفئران المتوافقة مع البشر بفيروس عشوائي بالقوة. وعلى العكس من ذلك، كنت أرى كيف يمكن أن تسوء مثل هذه الأمور كتب على X.“لا تحدد النسخة الأولية مستوى السلامة الحيوية… غياب هذه المعلومات يثير… احتمال… أن هذا البحث، مثل البحث في ووهان… الذي من المحتمل أن يسبب…كوفيد…، تم إجراؤه بدون…السلامة البيولوجية… الضرورية للبحث في مسببات الأمراض الوبائية المحتملة. “أستاذ الكيمياء والبيولوجيا الكيميائية في جامعة روجر ريتشارد إتش إيبرايت دعمت مخاوف بالوكس بكلمة بسيطة: “أوافق”.الدكتور جينادي جلينسكي، أستاذ الطب المتقاعد في جامعة ستانفورد، كتب: “هذا الجنون يجب أن يتوقف قبل فوات الأوان.”ولا يبدو أن دراسة 2024 لها أي علاقة بمعهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، الذي كان مركزًا لنظريات التسرب المختبري المحيطة بجائحة كوفيد-19.ولم تجد وكالات الاستخبارات الأمريكية خلال الصيف أي دليل مباشر على أن المختبر سرب فيروس كورونا، رغم أنها لم تستبعد احتمال أن يكون الفيروس جاء من فيروس مختلف.لا يزال أصل كوفيد-19 غير واضح.