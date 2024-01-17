إيران: قصفنا لأربيل في اطار رد الفعل ولدينا اتفاق امني ملزم مع العراق

وقال عبداللهيان في تصريحات صحفية تابهتها السومرية نيوز: "قصفنا في أربيل عناصر من الموساد في إطار رد الفعل".وأضاف: "لدينا اتفاق أمني مع العراق يلزم بغداد وأربيل بحماية الحدود".وأشار وزير الخارجية الإيراني، الى انه "استهدفنا مجموعة إرهابية إيرانية في باكستان تدعى جيش العدل".وأوضح: "نحترم سيادة باكستان والعراق وسلامة أراضيهما لكننا لا نسمح بتهديد أمننا القومي".وبين عبداللهيان: "ما قمنا به ينسجم مع أمن العراق وباكستان والمنطقة بأسرها".وأكد: "نشهد توسعا للنزاع في الشرق الأوسط"، موضحا ان "ما يحدث الآن ليس نتيجة لما وقع في 7 أكتوبر والمسألة تعود لأكثر من 70 عاما".ولفت وزير الخارجية الإيراني، الى ان "الولايات المتحدة ارتكبت خطأين استراتيجيين من خلال دعمها لإسرائيل وضرب الحوثيين".